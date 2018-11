Salzburger Radfahrerin stürzte schwer: Haftet die Gemeinde?

Eine Radfahrerin, die offenbar wegen eines Fahrbahnschadens stürzte und sich dabei schwer im Gesicht verletzte, klagte den Straßenerhalter. Ein kniffliger Prozess.

Eine Mountainbike-Tour an einem Junitag 2017 endete für eine Salzburgerin fatal. Die Frau kam auf einer Gemeindestraße an abschüssiger Stelle zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Ihren Angaben nach geriet sie damals in eine spezielle Licht-Schatten-Situation und habe einem 30 Zentimeter breiten und fünf bis zehn Zentimeter tiefen Schlagloch nicht mehr ausweichen können.