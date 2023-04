Salzburger Radfrühling lockte mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher

Bei der Radbörse warteten 1530 Fahrräder auf neue Besitzer.

Auch dieses Jahr wechselten Hunderte Fahrräder bei der Radbörse in der Salzburger Altstadt den Besitzer.

"Fahr besser. Fahr Rad" unter diesem Motto läutete der neue Radfrühling den Start in die offizielle Fahrradsaison ein. Bei der Radbörse, die in Kooperation mit der Arbeiterkammer Salzburg veranstaltet wird, wechselten rund 1500 Drahtesel die Besitzer, wie die Stadt Salzburg in einer Aussendung mitteilte.

Bis zum Samstagabend kamen über 5.000 Besucherinnen und Besucher in die Altstadt. Die Lastenrad-Band "freak bikes youngsters" heizte den Interessierten ein und der Trial Biker Kilian Maderegger, mehrfacher österreichischer Meister, zeigte eine Trick-Show.

Kostenloser Lastenrad-Verleih im Trend

Die Lastenräder der Bewohnerservicestellen konnte man am Radfrühling ausgiebig testen und sich für den Gratis-Verleih registrieren, was viele auch taten.

Voraussichtlich am Freitag, 12. und Samstag, 13. April 2024 wird der "Radfrühling 2024" stattfinden.