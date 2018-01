Salzburger räumte für Bordellbesuche Firmentresor aus

Ein 47-Jähriger aus dem Flachgau hat in der Nacht auf Donnerstag den Tresor der Tankstelle im Bezirk Gmunden ausgeräumt, in der er beschäftigt war, und das Geld in zwei Bordellen verprasst. Er und ein beteiligter Taxifahrer werden deswegen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

