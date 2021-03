Salzburger räumte mit Cocktail-Kreation in Wien ab

Die Kombination edler schottischer Whisky, Thymian, Rote-Bete-Saft, Apfel-Dicksaft und als verbindende Brücke Rotwein von "Darwin's"-Barchef Mario Nestlehner überzeugte beim Wettbewerb.

Auch wenn derzeit das Nachtleben in Bars nicht möglich ist, fantasievolle Drinks und Cocktails kommen auch in Coronazeiten gut an.

So hat sich Mario Nestlehner in der Vorweihnachtszeit für einen Wettbewerb namens "Bartender Competition - Laphroaig Winter Kitchen" mit den Kochprofis Leo und Karl Wrenkh, welche gemeinsam das Restaurant "Wrenkh Wiener Kochsalon" im ersten Bezirk Wiens betreiben, zusammengetan. Das Thema: Food-Pairing bzw. Getränkebegleitung mit Laphroaig, einem rauchigen Single-Malt-Whisky der schottischen Insel Islay.

