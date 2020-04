Salzburger raste mit 137 km/h durch Alpenstraße

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Salzburger Alpenstraße am Mittwochvormittag wurde ein 51-jähriger Salzburger mit 137 km/h gemessen - bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Das meldet die Polizei.

Zudem zogen die Beamten am Nachmittag auf der Tauernautobahn (A10), Fahrtrichtung Villach, Höhe Kontrollstelle Kuchl, eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Verkehr. Die Pongauerin war in der 100er-Zone (Immissionsschutzgesetz-Luft) mit 153 km/h unterwegs und war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Der Pongauerin war der Probeführerschein im März behördlich entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde der jungen Frau untersagt.

Beide Pkw-Lenker wurden angezeigt.

