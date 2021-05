Salzburger Richter wurde in eine GÖD-Spitzenfunktion gewählt

Peter Egger, 37-jähriger Richter am Landesgericht Salzburg, fungiert ab sofort als stellvertretender Vorsitzender der Bundesvertretung der Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.

Die Bundesvertretung der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) hielt am Mittwoch per Videokonferenz ihren Bundestag ab. Dabei stand die Neuwahl der Führungsriege auf dem Programm - als neuer Bundesvorsitzender fungiert für die nächsten fünf Jahre Martin Ulrich, Generalanwalt bei der Generalprokuratur in Wien. Als einer seiner zwei Stellvertreter firmiert an sofort Peter Egger, Richter am Landesgericht Salzburg und bereits seit Jahren dessen Mediensprecher. Egger, 37-jähriger, promovierter Jurist und Richter für Strafsachen sowie für Firmenbuch-Angelegenheiten, ist als Vize-Vorsitzender der Bundesvertretung nun für Richter, Staatsanwälte und Richteramtsanwärter in ganz Österreich im Einsatz.