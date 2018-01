Salzburger rief Sanitäter und sperrte sie in seiner Wohnung ein

Ein 26-jähriger Salzburger hat am Samstagabend drei Rettungskräfte in seiner Wohnung in Salzburg-Lehen eingesperrt und mit dem Umbringen bedroht. Ähnliche Angriffe auf Helfer bei Silvesterfeiern führten auch zu einer Debatte in Deutschland.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Aus einem Hilfseinsatz wurde für drei Sanitäter des Salzburger Roten Kreuzes eine bedrohliche Situation (Symbolbild)