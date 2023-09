Salzburger Ruderer schnuppern auf der Salzach

Breitensport-Verein ist zehn Jahre alt und bietet Anfängern Kurse an.

Eine gesunde, in Salzburg (noch) nicht alltägliche Breitensportart bietet der Ruderclub Salzburg an. Der in Anif beheimatete Verein feiert heuer sein Zehn-Jahr-Jubiläum. Seine Zelte hat er am Ursteinstausee südlich der Stadt unweit der Königsseeache aufgeschlagen.

Der Club veranstaltet regelmäßige Treffen, führt Schnuppertage und Anfängerkurse durch. Neben wöchentlichen Rudertagen biete der Verein seinen aktiven Mitgliedern Wanderfahrten zu Seen, Ruderausflüge und Fortbildungstage an, erklärt Vizepräsidentin Johanna Kanzian.

Im Jubiläumsjahr planen die Rudersportbegeisterten vier zusätzliche Schnuppertermine von Ende September bis Anfang Oktober. Interessierte können im Anschluss einen Anfängerkurs absolvieren. "Beim Rudern werden fast alle Muskelgruppen beansprucht, das Verletzungsrisiko ist sehr gering. Trainiert wird sowohl die Ausdauer als auch die Muskelkraft. Gerudert werden kann das ganze Jahr hindurch." Je nach Geschmack werde allein oder in der Gruppe (zu zweit, viert oder acht) gesportelt. Der Anspruch lasse sich ganz variabel vom reinen "Genussrudern" bis hin zu anstrengendem Kraftausdauer-Training gestalten. Insgesamt 7800 Kilometer wurden im vergangenen Jahr erreicht.

Info: WWW.Ruderclub-Salzburg.at