Salzburger Rupertikirtag: Mit Gratis-Ticket und 3-G-Nachweis zum Fest hinterm Zaun

Der Rupertikirtag steht dieses Jahr unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen: Das Gelände wird umzäunt, Besucher müssen durch Einlasskontrollen.

"Unser Ziel ist es, wieder einen schönen Rupertikirtag von 22. bis 26. September abhalten zu können", sagte am Freitag Sandra Woglar-Meyer, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Salzburger Altstadt.

Aber heuer sei alles etwas anders, skizzierte sie bei einer Präsentation in den Hagenauerstuben und erklärte die Neuerungen: Das Kirtagsgelände werde auf den Dom-, Residenz- und Kapitelplatz reduziert und eingezäunt. Fehlen werde auch das große Bierzelt. Der Eintritt sei wie immer frei, Besucher sollten sich jedoch vorab einmalig im Internet unter www.rupertikirtag.at registrieren. Per E-Mail erhalte man dann eine Gratiseintrittskarte zugeschickt.

Eine spätere Registrierung an den Einlässen bei den Dombögen in der Franziskanergasse sowie am Mozartplatz und am Alten Markt sei auch noch möglich. Dort werde auch penibel auf den 3-G-Nachweis geachtet und kontrolliert. Die Besucher bekommen Tagesarmbänder als Kennzeichnung, mit denen weitere Zu- und Abgänge benutzt werden können. Bis zu 60 zusätzliche Mitarbeiter hat der Tourismusverband für den Kirtag aufgeboten. "Das sind in etwa 70.000 Euro an Mehrkosten", so Woglar-Meyer.

Etwa ein Drittel geht zudem an die Halleiner Firma Global Event Technologies, die mit ihrer Hard- und Software die Zutrittskontrollen organisiert. "Wir haben mittlerweile große Erfahrung, haben auch die Zutrittslösungen bei den Formel-1-Rennen in Spielberg aufgestellt und sind europaweit bei Großveranstaltungen unterwegs", sagte Geschäftsführer Tim Moser. Man setze auf mobile Lösungen und könne auch bei Änderungen der Verordnungen sofort mit neuer Konfiguration reagieren.

Ausweiskontrollen der Besucher - das Kirtagsgelände ist für bis zu 13.000 Besucher genehmigt - werden nicht stattfinden, so Woglar-Meyer. Man setze auf die Eigenverantwortung, wenngleich es im Verdachtsfall zu Stichproben durch die Security kommen könne.

Fehlen wird der Hanswurst: Johannes Rupert Franz, seit 1998 Repräsentationsfigur, musste krankheitsbedingt absagen.