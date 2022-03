Salzburger schickte Aufnahmen mit sexuellen Handlungen an sich selbst - und wurde erpresst

56-Jähriger wurde Opfer der Betrugs- und Erpressungsform "Sextortion" - er ließ sich zu einer Zahlung von 1500 Euro nötigen.

Ein Mann aus Salzburg wandte sich jetzt an die Polizei, weil er Opfer der Betrugsmasche "Sextortion" wurde. Dabei fordern Unbekannte ihre Opfer über Social Media, oft über Videochats, auf, nackt zu posieren oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Täter zeichnen dies heimlich auf oder verwenden die übermittelten Bilder, um in der Folge die Opfer zu erpressen.

Ihm konkreten Fall hatte der 56-jährige Salzburger auf einem Social-Media-Kanal Kontakt mit einer unbekannten Person, zu der er laut Polizeiaussendung "Vertrauen fasste". Der 56-Jährige kam schließlich der Aufforderung nach, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Anschließend drohte die unbekannte Person, die Aufnahmen auf seinem Account zu veröffentlichen, wenn der 56-Jährige nicht eine Zahlung von insgesamt 1500 Euro leiste - was dieser tat.

Als die Geldforderungen andauerten, brach der Mann den Kontakt ab. Der Erpresser veröffentlichte daraufhin die intimen Aufnahmen bzw. Bilder auf dem Social-Media-Account des Opfers. Die Ermittlungen laufen.