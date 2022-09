Salzburger schickte Droh-Emails an Polizei - Cobra nahm 32-Jährigen fest

Sechs Stunden lang soll ein 32-jähriger Salzburger dutzende Emails mit Drohinhalten an die Landespolizeidirektion versendet haben. Dann rückte die Spezialeinheit Cobra aus und machte dem Spuk ein Ende.

Am Montag zwischen 17 und 23 Uhr langten am Email-Postfach der Landespolizeidirektion Salzburg dutzende, zum Teil wirre, Emailnachrichten eines vorerst unbekannten Verfassers ein - das meldete die Behörde am Dienstagmorgen.

Unter anderem drohte der Absender mehrmals damit zwei namentlich genannte Personen - eine davon ein Polizeibeamter - mit einer halbautomatischen Faustfeuerwaffe erschießen zu werden.

Beamte des Stadtpolizeikommando Salzburg konnten bei ihren Ermittlungen mit Hinweisen aus den Email-Nachrichten nur wenig später einen 32-jährigen amtsbekannten Salzburger als Urheber der genannten Nachrichten ausforschen.

Bei der darauffolgend angeordneten Hausdurchsuchung konnte der Beschuldigte von Beamten des Einsatzkommando Cobra widerstandslos festgenommen werden. Feuerwaffen konnten im Zuge der Hausdurchsuchung keine vorgefunden werden.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen geständig.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt eingeliefert.