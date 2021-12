Salzburger Schlossherren öffnen ihre Tore zum Impfen

Zwei Freunde, die Besitzer der Schlösser Glanegg und Anif, hatten eine gemeinsame Idee: Sie laden am 8. Dezember Impfwillige ein.

Der Herr Graf und der Herr Baron (wie viele Einheimische in Anif und Grödig auch heutzutage noch sagen) lassen impfen. So könnte das Motto für Feiertag, 8. Dezember, lauten: Im Schloss Glanegg der Familie Mayr Melnhof und im Schloss Anif der Familie Moy wird von 10 bis 14 Uhr in Kooperation mit dem Land die Impfung gegen Covid angeboten. Wenn nötig auch länger. "Wir werden niemanden wegschicken", sagt Max Mayr Melnhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Donnerstag fanden Begehungen ...