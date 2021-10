Salzburger Schüler-Trio macht Behördenwege einfacher

Gemeindepolitik leicht gemacht: HAK-Maturanten erklären Strobl, wie "Verwaltung geht".

Weg mit dem Wust an Bürokratie, einfache Zugänge zu verwaltungstechnischen Fragen schaffen: Das sind die Ziele eines aktuell laufenden Maturaprojekts in der Handelsakademie. Der Nonntaler David Gollackner, Jana Fuchs und Nina Bell besuchen das letzte Jahr an der HAK in Salzburg-Lehen.

Für ihr Maturaprojekt haben sie Videos zu verschiedenen Themen der Gemeindeverwaltung produziert und auf dem YouTube-Kanal "So geht Verwaltung!" hochgeladen. In den Videos werden Verwaltungstätigkeiten erklärt, zum Beispiel wie man eine Meldebestätigung oder den Grünen Pass erhält. "Um den Bürgern in ganz Österreich den Alltag zu erleichtern, wird gleichzeitig auch noch gezeigt, wie man diese Dinge von zu Hause aus erledigen kann", sagt Nina Bell, in Wals zu Hause.

Auch ein Erklärvideo zum Thema "Volksbegehren" findet sich. Dort wird den Bürgern nähergebracht, was ein Volksbegehren überhaupt ist und wie man ein Volksbegehren in Österreich unterschreiben kann. "Da dieser Vorgang sehr wichtig für die Demokratie ist, soll auch der Zugang so einfach und bürgerfreundlich wie möglich sein", erklärt Gollackner. Der Kontakt zur Gemeinde Strobl kam über die Dritte im Bunde, Jana Fuchs, zustande. Sie lebt mit ihrer Familie in der Flachgauer Gemeinde.

Dort ist man von dem Schülerprojekt angetan. "Die meisten Menschen haben immer wieder kleine verwaltungstechnische Fragen und suchen mehr und mehr auch im Internet nach Antworten. Um auch hier die Informationen auf so vielen Kanälen wie möglich zu verbreiten, haben wir uns gerne auf dieses Projekt eingelassen", sagt Stefan Haas, Amtsleiter der Gemeinde Strobl: "Die Videos lassen sich wirklich sehen und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis." Es könnten sich übrigens bald Nachfolger finden. Gespräche mit dem Gemeindebund laufen. "Strobl ist unser Pilotprojekt, aber das Paket ließe sich natürlich auch für jede andere Gemeinde aufsetzen."