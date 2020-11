Salzburger Schüler war vier Mal in Quarantäne - "am Rand der Depression"

Ein 17-jähriger Tennengauer saß seit Herbst so gut wie nie in der Schule. Mit den SN sprach er über Einsamkeit und Frust über die Behörden.

Hätte ihm zu Schulbeginn jemand gesagt, dass ihm mit kurzen Unterbrechungen Wochen der Quarantäne und einsame Tage des Wartens daheim in seinem Zimmer bevorstehen, Laurenz Neureiter hätte es nicht geglaubt. "Ich habe mit meinen Freunden einen schönen Sommer verbracht, wir waren oft am See, alles schien normal, und Corona war weit weg."

Die Realität holte den 17-jährigen HAK-Schüler aus Oberalm rasch ein. Binnen nicht einmal zwei Monaten war er bereits vier Mal für je zehn Tage in Quarantäne. ...