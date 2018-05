Salzburger Schule mit Technologie-Preis ausgezeichnet

In der Volksschule Neumarkt wurde ein eigenes Schwerpunktprojekt ins Leben gerufen, um Schüler, Eltern und Lehrer zukunftsfit für die digitale Welt zu machen.

Der Bestand an elektronischen Medien wurde ausgebaut, dazu werden laufend Fortbildungen und Workshops zur besseren und sicheren Nutzung des Internets angeboten. Nun hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Neumarkter Volksschule mit dem Titel "e-Education Expert.Schule" ausgezeichnet.

Die Initiative "eEducation Austria" des Ministeriums fördert den Erwerb der notwendigen Kompetenzen, um Technologien bewusst und produktiv für die eigene Weiterentwicklung einzusetzen oder in entsprechenden zukunftsträchtigen Berufsfeldern Fuß zu fassen. "Kinder sammeln jedoch schon lange bevor sie ihr eigenes Handy bekommen reichlich Interneterfahrung", sagt Direktorin Gaby Schinwald. "Es ist wichtig, die ersten Schritte im Internet miteinander zu gehen. Dabei muss die Vorbildwirkung durch Erwachsene bereits in der Volksschule ernst genommen werden."

Für die Umsetzung an der Neumarkter Schule ist als Leiterin des Schwerpunkts Digitalisierung die Lehrerin Claudia Rudolph zuständig. Unter ihrer Federführung wurden viele Fortbildungen und Workshops zum Thema durchgeführt. Auch die ABC-Schutzimpfung für "Safer Internet" vom Institut für Medienbildung Salzburg wurde in der Schule angeboten. Dabei wiesen Experten die Kinder auf die Gefahren und Chancen von neuen Medien hin. Am Nachmittag gab es zu diesem Thema einen Workshop für alle Lehrerinnen und Lehrer, am Abend fand eine Informationsveranstaltung für Eltern statt.

Auch die Stadtgemeinde Neumarkt am Wallersee steht hinter dem Projekt. Bürgermeister Adi Rieger: "Für die Zukunft der Kinder ist die intensive Auseinandersetzung mit digitalen Medien am gesamten Schulstandort notwendig. Wir möchten dessen Infrastruktur auch noch weiter verbessern. Im Rahmen der anstehenden Generalsanierung der Volksschule haben wir es uns zum Ziel gesetzt, alle Klassen mit digitalen Smartboards statt klassischen Tafeln auszustatten."



