Salzburger Schulklasse war am Flughafen gestrandet

Bei der Rückreise von der Sprachwoche wurde ein Flug gestrichen. Laut Lufthansa hätten die Schüler zwei Tage warten müssen. Man behalf sich selbst.

Es war nicht der gewünschte Abschluss einer sonst sehr gelungenen Sprachreise für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2TB der Tourismusschule Klessheim. Nach einer Woche Aufenthalt im englischen Brighton ging es für sie vergangenen Freitag von London via Frankfurt zurück nach Salzburg. Am Flughafen in Frankfurt mussten sie jedoch feststellen, dass der Weiterflug nach Salzburg gestrichen worden war. Sie seien darüber aber gar nicht informiert worden, sagt die 16-jährige Lea Neumann. "Unsere Eltern haben uns Screenshots vom Ankunftsmonitor in Salzburg ...