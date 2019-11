Salzburger Skigebiete starten in die Saison: Der Schnee überlebte den heftigen Regen

Einzelne Skigebiete haben den Saisonstart vorgezogen. Andere wollen noch abwarten, bis der angesagte Föhn vorüber ist.

In den tieferen Lagen hat der starke Regen den ersten Schnee wieder weggeputzt, was Mitte November keine Überraschung ist. Oben ist aber so viel übrig geblieben, dass die Skisaison beginnen kann. Das hoch gelegene Obertauern startet wie schon länger geplant am Donnerstag mit sieben Liften und 13 Pisten. Zauchensee, Leogang und Zell am See haben den Saisonstart um eine Woche vorgezogen.

Der Vorstand der Zeller Schmittenhöhebahnen, Erich Egger, sagte am Donnerstag: "Wir hatten auf dem Berg einen Meter Naturschnee. Jetzt sind es noch 65 Zentimeter. Durch den Regen wurde die Schneedecke verfestigt, was nicht schlecht ist. Das ist eine kompakte Unterlage für die restliche Saison." Zell am See hat von Freitag, 22. November, bis Sonntag, 24. November, einen Wochenendbetrieb mit drei Liften im Höhenbereich. Als Zubringer dient der trassXpress.

Zauchensee habe ab Freitag durchgehend Betrieb, berichtet die Geschäftsführerin der Liftgesellschaft, Veronika Scheffer. "Wir beginnen mit drei Bahnen. Oben geht es sehr gut. Auch im Tal ist es bei uns noch weiß, außer unter den Bäumen und zum Teil auf der Sonnseite." In Leogang sind am Samstag und am Sonntag die Lifte in der Asitzmulde in Betrieb. "Zubringer ist die Asitzbahn", sagt Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen. Der eigentliche Saisonstart ist für den 29. November geplant. So lange will man auch auf der anderen Seite des Berges, in Saalbach-Hinterglemm, noch warten.

Viele Skigebiete wollen sich noch den für die kommenden Tage angesagten Föhn anschauen. Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender im Snow Space Salzburg mit Flachau, Wagrain und St. Johann, sagt: "Für die nächsten sieben Tage ist nur schönes Wetter und keine Kälte angesagt." Selbst in 2000 Metern Höhe steigt die Temperatur deutlich ins Plus und die Bergbahnen können nicht beschneien. "Wir haben derzeit oben sehr gute Verhältnisse. Auf dem Schnee ist eine dünne schützende Eisschicht." Wenn man die Pisten täglich präparieren würde, käme viel Luft in die Schneedecke und der warme Wind könne hineinfahren. "Das ist Gift für den Schnee. Deshalb warten wir auf den 29. November." Hettegger hofft, dass es dann in den Nächten auch wieder so kalt wird, dass man beschneien kann.