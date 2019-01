Salzburger soll Asylwerber mit Nazi-Parolen beschimpft haben: Prozess

Ein 36-Jähriger ist am Dienstag wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz Paragraf 3g vor einem Schwurgericht in Salzburg gestanden. Er soll mehrere Asylwerber vor einem Flüchtlingsheim in Thalgau mit Nazi-Parolen beschimpft haben. Der Salzburger war nicht geständig. Er sei alkoholisiert und deshalb in einem Ausnahmezustand gewesen, erklärte er.

SN/APA/BARBARA GINDL