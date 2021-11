Salzburger Spitalsarzt als ehemaliger Betrüger entlarvt

Ein Mann behandelte in Deutschland ohne Studium Patienten und fälschte Rezepte. Dann arbeitete er drei Jahre als Unfallchirurg in Ausbildung im LKH.

Drei Jahre lang arbeitete ein 46-Jähriger aus Deutschland im Salzburger Landeskrankenhaus als Arzt in Ausbildung auf der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wie sich in den vergangenen Monaten herausstellte, lief gegen den Mann zu dem Zeitpunkt bereits seit dem Jahr 2011 ein Strafverfahren wegen Betrugs. Demnach hatte er falsche Rezepte ausgestellt und ohne abgeschlossenes Studium in einem Bordell Prostituierte behandelt. Im Jahr 2020 wurde er schließlich auch wegen Betrugs in zehn Fällen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Mehrere ...