Salzburger Sportlehrer zog Frau aus Salzach: "Habe mir gedacht, das ist jetzt vorbei"

Der 39-jährige Donald Unterholzner entdeckte während seiner Mittagspause eine hilflose 91-Jährige in den Wassermassen.

Donald Unterholzner wollte am Montag seine Mittagspause am Josef-Mayburger-Kai an der Salzach verbringen. Vom Ufer aus entdeckte der 39-Jährige, der Sportlehrer am Musischen Gymnasium ist, eine Frau auf dem Rücken liegend im Wasser in Richtung Kraftwerk Lehen treiben. Zunächst habe er geglaubt, es handle sich um einen Schwimmer im Neoprenanzug. Dann habe er den Ernst der Lage erkannt. "Sie hat wenigstens den Kopf größtenteils über der Oberfläche gehabt", erzählt Unterholzner.

Er habe der Frau zugeschrien. Weil sie nicht ...