Salzburger spürte sein gestohlenes Fahrrad mittels Ortungsgerät weder auf

17-Jähriger, der das Rad gestohlen und auch beschädigt haben soll, verweigert die Aussage.

Wie die Salzburger Polizeipressestelle am Mittwochnachmittag berichtete, hat ein 37-Jähriger aus Salzburg-Maxglan sein Fahrrad, das ihm in der Nacht auf Mittwoch versperrt von einem Fahrradständer in Maxglan gestohlen worden war, durch ein selbst angebrachtes Ortungsgerät wieder gefunden.

Das gestohlene Fahrrad war demnach einige Kilometer vom Tatort entfernt in einem versperrten Kellerabteil abgestellt. Die Polizei stellte das stark beschädigte Bike sicher und übergab es dem rechtmäßigen Besitzer aus. Der mutmaßliche Dieb, ein 17-jähriger Salzburger, verweigerte laut Polizei die Aussage. Er wird wegen Einbruchsdiebstahls sowie Sachbeschädigung angezeigt.