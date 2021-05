Salzburger Staatsanwaltschaft ist Strafmaß für verurteilten Zahnarzt zu gering

Im Fall jenes Zahnarztes, der am Montag am Landesgericht Salzburg wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, konkret Covid-19, sechs Monate bedingte Haft erhalten hat, erhebt die Staatsanwaltschaft Strafberufung. Das sagte Behördensprecherin Elena Haslinger am Dienstag auf SN-Anfrage.

SN/bilderbox Symbolbild.

Der - mittlerweile arbeitslose - Zahnarzt war verurteilt worden, weil er im März 2021 im Pongau trotz eines an ihm durchgeführten positiven Corona-Antigen-Tests und trotz mündlich verkündeten Absonderungsbescheids einen Patienten weiter behandelte und auch noch anderen Personen einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt haben soll. Barbara Fischer, die Leiterin der Staatsanwaltschaft, ergänzte, dass man seitens der Anklagebehörde im konkreten Fall eine teilbedingte Haftstrafe für tatsächlich angemessen erachte. RA Kurt Jelinek, der Verteidiger des Zahnarztes, legte seinerseits gegen die Verurteilung volle Berufung ein.