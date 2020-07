Thomas Weidenholzer baute vor über 30 Jahren das Stadtarchiv mit auf. Jetzt geht er in Pension. Warum das Forschen nie aufhört und er das Antifa-Mahnmal am Bahnhof so wichtig findet.

Arbeit hätte Thomas Weidenholzer noch genug. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit den jungen Zwangsarbeiterinnen, die während des Zweiten Weltkriegs in Salzburger Haushalten arbeiten mussten. "Sie stammten meist aus der Ukraine oder Russland, waren 14 oder 15 Jahre alt", ...