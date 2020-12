Salzburger Stadtpolizeichef für Demonstrationsverbot

Manfred Lindenthaler stellt angesichts der Covid-Lage - auch in den Spitälern - Kundgebungen aktuell in Frage.

"Was mich besonders freut, ist, dass ihr so nah beieinandersteht", meinte eine vortragende Ärztin am Sonntag auf dem Residenzplatz vor rund 500 Teilnehmern der Demonstration gegen die Coronamaßnahmen der Regierung. "Und dass ich hier so gut wie keine Masken sehe." Die Polizei verzichtete darauf einzuschreiten, obwohl laut den geltenden Covid-Maßnahmen eine Bedeckung von Mund und Nase "beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen" verpflichtend ist. Bei Missachtung der Maßnahmen "stellt dies einen Auflösungsgrund wegen Gefährdung des öffentlichen ...