Salzburger Stadtteil Lehen hat seine eigene Graffiti-Meile

Es ist schon ein besonderes Stück Straßenkunst, das entlang der Hauptradroute 11 zwischen Rauchmühle und S-Bahnstation Salzburg-Mülln zu Tage tritt.

Graffiti reiht sich an Graffiti. Wer täglich über die H11 heimwärts radelt, hat mittlerweile einiges zu sehen - und gefühlsmäßig sind in jüngster Zeit viele neue Bilder entstanden. "Smove" alias Janik Herka, seines Zeichens Graffiti-Künstler, bestätigt diesen Eindruck. "Ja das stimmt, in jüngster Zeit tut sich hier einiges - wahrscheinlich, weil das Wetter passt", lacht er. Zweieinhalb bis drei Stunden benötigt "Smove", um sich dort nach seinen Vorstellungen zu verewigen. Zu sehen gibt es aktuell einiges: von konkreten Bildern wie ...