Salzburger Sternekoch backt Kekse für einen guten Zweck

Gerade erst landete er mit seinem Restaurant unter den Top 400 der weltbesten Lokale bei La Liste 2023. Jetzt greift der Salzburger 2-Sternekoch Andreas Senn mit Ex-Skistar Brigitte Obermoser und Kindern der Volksschule Schallmoos zum Nudelwalker und Keksausstecher. Auf Einladung von "Köche kochen für Kinder für die SOS-Kinderdörfer"-Initiatorin Renate Zierler geht es ans Keksebacken. Die wird es dann mit einem Wein des Kremstaler Winzers Michael Malat in - von Brigitte Obermoser signierten - Keksdosen zu kaufen geben. Auch wenn der genaue Preis noch nicht feststeht: Besonders günstig werden sie nicht sein, denn im Vordergrund steht ein guter Zweck. Der Erlös soll SOS-Kinderdorf zugutekommen.

"In diesen herausfordernden Zeiten sind wir alle angehalten, zu sparen - aber es darf nicht auf Kosten ohnehin notleidender Kinder gehen", sagt Martina Molih vom SOS-Kinderdorf Seekirchen. Den Kindern und Jugendlichen in Not soll nicht nur das Weihnachtsfest versüßt, sondern es soll damit auch ein wertvoller Beitrag geleistet werden, um passgenaue Betreuung und ein liebevolles Zuhause in den Betreuungsangeboten von SOS-Kinderdorf zu sichern, betont Molih.

Erwerben bzw. bestellen und sich zuschicken lassen wird man die exklusiven Keksdosen bei SOS-Kinderdorf sowie über Senns Restaurant im Gusswerk können.