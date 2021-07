Salzburger Sternekoch Witzigmann erhielt Orden der Republik

Zum 80. Geburtstag wurde Eckart Witzigmann mit dem "Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" ausgezeichnet

Die "Mutter aller Köche", wie Eckart Witzigmann von seinen Schülern respektvoll genannt werde, habe nicht nur durch seine Kreationen fasziniert, sondern zielstrebig und konsequent sein Wissen an seine zahlreichen Mitarbeiter weitergegeben, erklärte Landeshauptmann Wilfried Haslauer anlässlich der Auszeichnung.

Witzigmann startete seine Weltkarriere vor 65 Jahren als Kochlehrling im Hotel Straubinger in Bad Gastein. Ein Mentor des Salzburgers war in weiterer Folge der französische Spitzenkoch Paul Bocuse. Er durfte in den späten 1960er-Jahren eine Zeit lang in Bocuses Küchenteam arbeiten. Im Jahr 1979 erhielt Witzigmann weltweit als einer der ersten Köche außerhalb von Frankreich die begehrten drei Michelin-Sterne. Gault & Millau erklärte ihn 1994 zum "Koch des Jahrhunderts".

Der Starkoch kommt immer wieder gerne in seine Heimat zurück, das Gasteiner Tal. "Egal, wie weit man von der Heimat entfernt oder wie lange man auch weg ist, man sollte nie vergessen, woher man kommt und wo die eigenen Wurzeln sind. Das war in meinem Fall Bad Gastein und das Salzburger Land. Hier habe ich meine ersten Schritte in die Kochwelt getan und später nie vergessen, woher ich komme. Altmodisch gesprochen: Ich bin ein bodenständiger Mensch geblieben", erklärte der Jubilar. Er ist auch Impulsgeber für die "Via Culinaria", die vom Salzburger Land ausgehend Kulinarik und Lebenskultur im Alpenraum zu neuen Höhen führen soll.