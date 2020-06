Daniel Poschinger studiert MultiMediaArt in Salzburg. Sein erster großer Auftrag führte ihn mitten ins amerikanische Pop-Business.

Es passiert nicht jeden Tag, dass man als Student an der FH Salzburg in Puch Post von einem US-Soulstar bekommt. So geschehen vor ein paar Monaten in Puch. MultiMediaArt-Student Daniel Poschinger (25) fand bei Instagram eine Nachricht von Aloe Blacc, ...