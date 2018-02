Salzburger stürzte in Faistenau mit Rodel rund 100 Meter ab

Bei einer Abfahrt mit einer Rodel ist am Freitagnachmittag ein 61-jähriger Salzburger in der Gemeinde Faistenau (Flachgau) über steiles Gelände rund 100 Meter abgestürzt. Der Mann kam mit den Beinen in einem Bachbett zum Stillstand und wurde leicht verletzt.

SN/apa (archiv/gindl)