Salzburger Tierschützer besorgt: Der lange Winter setzt den Tieren zu

Rabenkrähen übernachten derzeit gemeinsam in der Stadt - dort ist es wärmer. Wildtieren macht das geringe Nahrungsangebot zu schaffen.

Die Kälte der vergangenen Tage bringt in der freien Natur vor allem Jungtiere in Bedrängnis. Im Tierheim Theo in Seekirchen wurden mehrere geschwächte und unterkühlte Feldhasenjunge abgegeben. "Gestern bekamen wir einen Anruf, dass ein kleiner Feldhase am Boden angefroren ist", sagt Mitarbeiterin Anita Baumgartner.

"Heuer kamen die ersten Feldhasen schon Ende Jänner zur Welt", betont Tierärztin Eva Haberpeuntner, die eine Praxis in Salzburg-Maxglan führt und im Vorstand des Tierschutzvereins Theo aktiv ist. Eine Tierpflegerin wird die jungen Hasen nun im Gnadenhof HuKaMau in Munderfing (OÖ) aufpäppeln, der sich kranker und verwaister Wildtiere annimmt.

Wenig Nahrungsangebot hat die Natur derzeit für Greifvögel, Eulen und heimische Wildtiere auf Lager. Am Montag hätten Einheimische aus Elsbethen einen Bussard zu ihr in die Praxis gebracht, schildert Haberpeuntner. Das Tier sei im Ort vollkommen entkräftet am Straßenrand gelegen. Sie habe keine Verletzungen feststellen können, der Vogel sei aber stark unterernährt gewesen. Das Tier habe die Nacht nicht überlebt. Am Mittwoch sei ein Sperber mit einem gebrochenen Flügel gebracht worden. "Um besser jagen zu können, fliegen die Vögel oft riskante Manöver."

Nicht die Kälte mache den Vögeln zu schaffen, sondern der Nahrungsmangel, erklärt Jakob Pöhacker, Leiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur. Durch das Gefieder und die subkutane Fettschicht seien die Tiere gut vor Kälte geschützt. Es sei jedoch bekannt, dass etwa Krähen bei frostigen Temperaturen zum Übernachten in die Stadt fliegen, weil es dort um einige Grad wärmer sei. "Außerdem sind sie in der Stadt besser vor Prädatoren geschützt und werden nicht so leicht zur Beute." Rund 200 Rabenkrähen haben derzeit einen Bereich an der Salzach auf Höhe des Aya-Bads an der Alpenstraße als Schlafplatz auserkoren. In der Früh fliegen sie dann wieder zur Nahrungssuche auf die Wiesen und Felder in der Umgebung.

Eine Wonne ist die Kälte hingegen für einige Tiere im Salzburger Zoo. "Der Vielfraß rodelt mit Begeisterung auf dem Rücken im Schnee", sagt Sprecherin Christine Beck. Auch die Schneeleoparden, der Rote Panda und die Fischotter seien besonders aktiv.