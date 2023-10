Salzburger auf betrügerischer Tradingplattform um 15.600 Euro geprellt

Ein Salzburger (44) wurde Opfer perfider Online-Anlagebetrüger. Von Werbung im Internet animiert, überwies er an die betrügerischen Trader zwischen Mai und August insgesamt 20.000 Euro. Einige Zeit wurden ihm auch vermeintliche Gewinne in Höhe von 4400 Euro ausbezahlt. Tatsächlich hatte er aber keine Kontrolle über die - nur vorgetäuschten - Trades und das restliche Geld war weg.

Besonders perfides Detail am Rande: Nachdem der Salzburger erfolglos versucht hatte, sich sein verbliebenes Kapital auszahlen zu lassen und er dann plötzlich einen Totalverlust erlitt, boten ihm die unbekannten Täter an, bei der Unterzeichnung einer "Verschwiegenheitserklärung" 3000 Euro zu überweisen. Dies lehnte der Mann ab und zeigte den Betrug an.