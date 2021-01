Salzburger Unfallchirurgen warten noch auf Impfung

72 Mitarbeiter der Gesundheitskasse sind bereits geimpft. In den SALK warten 1600 Personen der höchsten Priorität noch auf ihre Impfdosen.

Viele niedergelassene Ärzte waren zuletzt verärgert, weil sie nicht bei den ersten Impfaktionen in Salzburg dabei waren. Besonders von Salzburgs Zahnärzten kam Kritik, weil zwischenzeitlich davon die Rede war, dass diese bei den Impfaktionen zurückgereiht werden sollen.

Dieses Thema ist zwar vom Tisch. Dennoch gab es am Freitag neuen Unmut über die Impfreihenfolge in Salzburg. Wie der ORF berichtete, wurden in der Salzburger Zweigstelle der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 72 Mitarbeiter geimpft.

ÖGK-Landesstellenvorsitzender der Arbeitnehmer, Thom Kinberger, ...