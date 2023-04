Salzburger Uniklinikum adaptiert Betten für Behandlung nach Querschnittslähmung

Vier Betten wurden mit Sprach- und Rufsteuerung ausgestattet, um 90.000 Euro wurde ein multifunktionales Stehbrett installiert.

Thomas Freude, Primar der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Salzburger Uniklinikum.

Um Personen in den ersten Wochen nach einer Querschnittslähmung optimal versorgen zu können, hat die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Salzburger Uniklinikum vier Betten adaptiert. Diese wurden mit Sprach- und Rufsteuerung für den Fernsehschirm oder den Notruf, höhenverstellbaren Waschbecken und einem eigenen großen Bad ausgestattet. Auch wurde ein multifunktionelles Stehbrett um 90.000 Euro angeschafft, mit dem einerseits der Kreislauf mobilisiert und andererseits die Muskeln gestärkt werden können.

Skifahrer häufig Opfer von Querschnittslähmung

Nach Querschnittsoperationen gehe es darum, den Druck auf den Nerv, der durch den Bruch der Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen wurde, zu vermindern, sagt Thomas Freude, Primar der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Uniklinikum. "Heuer sehen wir besonders unter den Skifahrern Opfer von Querschnittslähmung. Die Pisten sind schmal, der Untergrund sehr hart", sagt Freude. Genaue Zahlen zu den Ursachen für unfallbedingte Querschnittslähmungen gibt es nicht. Die ASCIS-Studie (Austrian Spinal Cord Injury Study) des Zentrums für Querschnitts- und Geweberegeneration der PMU (SCI-TReCS) bemüht sich um diese Zahlen. "Die Diagnose wird nicht in erster Linie bei Extremsportlern gestellt, es sind zunehmend auch ältere Personen nach Stürzen betroffen", sagt Freude.

Frühe Regeneration und Mobilisierung wichtig für weitern Verlauf

Das frühe Trainieren von Restfunktionen sei ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Verletzung. "Je früher Regeneration und Mobilisierung im entsprechenden Umfeld gestartet werden, desto besser ist es für die Patientinnen und Patienten." Das finde im engen Austausch mit der Neurologie und der physikalischen Medizin statt. In weiterer Folge ist auch die Zusammenarbeit mit dem UKH geplant.