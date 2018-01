Salzburger verletzt Ehefrau mit einem Messer

Manfred Rotschne startete 2006 ein Oldtimer-Museum in Koppl. Wenig später vermietete er auch Flächen. Mittlerweile arbeiten in seinem Gewerbegebiet 60 Menschen und Rotschne baut erneut aus. Manfred Rotschne …

Chronik

Bei einer Geburtstagsfeier in der Stadt Salzburg kam es zu einer Rauferei zwischen zwei Brüdern. Mit einem Schwerverletzten hat in der Nacht auf Samstag eine Rauferei bei einer Geburtstagsfeier in einem Hotel …