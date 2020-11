Salzburger verletzt und bedroht: Polizei verhaftete 30-Jährigen

Der Mann wurde in die Justizanstalt überstellt.

Ein 30-jähriger Salzburger verletzte am Samstag in einer Wohnung in der Sterneckstraße in der Stadt Salzburg einen 41-jährigen Salzburger durch Faustschläge ins Gesicht und forderte ohne Begründung Geld von seinem Opfer. Beim Verlassen der Wohnung drohte er an, er werde mit einer Waffe zurückkommen und auf ihn schießen.

Nach einer Anzeige des Sachverhaltes bei der Polizei, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Beschuldigten angeordnet. Er konnte wenig später an seinem Wohnort festgenommen werden und nach der Einvernahme in die Justizanstalt Puch-Urstein überstellt werden. Weitere polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Quelle: SN