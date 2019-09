Salzburger von unbekanntem Geschoß verletzt

Der 34-Jährige wurde im Innenhof eines Mehrparteienhauses von einem Gegenstand getroffen und verwundet. Die Polizei fahndet nach der Ursache.

Ein 34-jähriger Salzburger zeigte am Mittwochabend in der Stadt Salzburg eine Körperverletzung bei der Polizei an. Der Mann gab an, im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Elisabeth-Vorstadt gesessen zu sein, als er von einem unbekannten Geschoß am Rücken getroffen wurde und Schmerzen verspürte. Er erlitt dadurch eine erbsengroße Wunde und begab sich in ärztliche Behandlung. Derzeit konnte noch nicht eruiert werden, durch welchen Gegenstand der Mann verletzt wurde. Auch ein Verdächtiger konnte noch nicht ausgeforscht werden.

Quelle: SN