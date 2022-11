Salzburger Wärmestube bietet Menschen in Not nun auch ärztliche Hilfe

Der Andrang in der Wärmestube steigt. Eine Ärztin unterstützt jetzt das Team und steht den Bedürftigen ehrenamtlich zur Seite.

Ein kostenloses Frühstück und eine warme Mahlzeit zu Mittag, Kaffee oder Tee, Kleidung und menschliche Wärme. Das bekommen Bedürftige seit 19 Jahren in der ausschließlich durch Spenden finanzierten Wärmestube in Salzburg-Lehen. Der vom Land Salzburg zur Verfügung gestellte Raum im Eingangsbereich der Christian-Doppler-Klinik ist am Samstagvormittag gut besucht. An den Tischen sitzen Frauen und Männer aller Altersgruppen, die meisten sind alleine gekommen, einige haben zu zweit oder in kleinen Gruppen Platz genommen. Fast alle tragen abgenutzte Kleidung und wirken erschöpft.

