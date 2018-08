Salzburger war betrunken und bewaffnet mit seinen Kindern unterwegs

Der Alkomattest ergab fast zwei Promille. Der 38-jähriger Mann hatte seine beiden Söhne und trotz Verbots Waffen im Fahrzeug.

Bei einer Verkehrskontrolle der Landesverkehrsabteilung am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Puch zogen Polizeibeamte einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Das Fahrzeug des 38-jährigen Einheimischen wurde auf der Tauernautobahn von den Beamten angehalten. Mit im Fahrzeug befanden sich die beiden minderjährigen Söhne des Lenkers. Der Alkomattest beim Lenker ergab 1,96 Promille. Ihm wurden an Ort und Stelle der Führerschein, eine Schreckschusspistole und ein Schlagstock abgenommen. Die Waffen führte er trotz aufrechten Waffenverbots im Fahrzeug mit. Der Mann wird wegen der begangenen Delikte an die zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht. Die beiden Söhne wurden von ihrer Mutter vom Kontrollort abgeholt.



Quelle: SN