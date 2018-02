Salzburger wegen Bombendrohung bei Konzert von Helene Fischer vor Gericht

Geständiger Angeklagter muss 200 Stunden in gemeinnütziger Einrichtung arbeiten. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig Die Staatsanwältin meldete Beschwerde an.

Wegen einer Bombendrohung am 18. März 2017 kurz vor der Eröffnungsfeier der Special Olympics in Schladming mit 15.000 Besuchern, wo auch Helene Fischer auftrat, ist ein 33-Jähriger am Montag in Salzburg vor Gericht gestanden. Der Berufsdetektiv aus dem Tennengau war zum Vorwurf des "Landzwanges" geständig, sein Anwalt sprach von "privaten Problemen". Der Prozess endete mit einer nicht rechtskräftigen Diversion.

Der Schöffensenat unter Vorsitz von Strafrichter Christoph Rother hat die vorläufige Einstellung des Verfahrens zur Leistung von 200 Stunden in einer gemeinnützigen Einrichtung binnen sechs Monaten beschlossen. Zudem muss der Angeklagte 200 Euro Pauschal-Prozesskosten zahlen. Dann wird das Verfahren endgültig eingestellt. Staatsanwältin Lisa Riedl meldete aber aus generalpräventiven Gründen - der Mann habe durch die Drohung einen großen Personenkreis in Furcht und Unruhe versetzt - Beschwerde gegen die diversionelle Erledigung an. Darüber muss das Oberlandesgericht Linz entscheiden. Das Delikt "Landzwang" ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht.

Bombendrohung bei Helene Fischer

"Er bereut das Vorgefallene zutiefst", sagte Verteidiger Franz Essl. Sein Mandant habe sich wegen familiärer Probleme in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und nehme seit September eine psychotherapeutische Betreuung in Anspruch. "Er wusste damals nicht, was er tut."

Warum er die Drohung ausgesprochen habe, könne er nicht beantworten, sagte der Angeklagte zum Richter. "Die Gesamtsituation in den vergangenen Monaten hat zu dem geführt. Ich habe den Anruf ohne Motiv und Hintergrund getätigt." Er habe von dem Auftritt des deutschen Schlagerstars Helene Fischer aus den Medien gewusst, nicht aber, wie viele Leute im "Planet Planai-Stadion" anwesend sind. "Ich habe mir nicht gedacht, dass sich jemand bedroht fühlt. Ich habe auch niemanden schädigen wollen." Er habe nachher die Tat auch nicht verschleiern wollen, "sonst hätte ich das Telefon weggeschmissen".

Der 33-Jährige war am Tag des Vorfalls in die Steiermark gefahren, um seine Tochter von seiner getrennt lebenden Frau abzuholen. Laut Anklage stand der Berufsdetektiv im Stau und dürfte aus Ärger die Bombendrohung gegenüber der Polizei ausgesprochen haben. Ein anonymer Anrufer meldete sich rund eineinhalb Stunden vor Beginn der Eröffnungszeremonie der Special Olympics World Winter Games um 17.20 Uhr mit einem Wertkartenhandy bei der Polizeiinspektion Schladming. Mit verstellter Stimme, in gebrochenem Deutsch, habe er sinngemäß die Worte "Heute, Konzert, Helene Fischer, viele Leute, Bruder, Irak, Bombe" gesprochen, erklärte die Staatsanwältin.

Die Sicherheitsvorkehrungen im Stadion wurden deshalb noch einmal verstärkt. Die Eröffnung, an der zahlreiche in- und ausländische Politiker, Sportler, Künstler und Prominente teilnahmen, begann schließlich mit zehnminütiger Verspätung um 19.10 Uhr. In mühevoller Ermittlungsarbeit wurde der gebürtige Oberösterreicher im Sommer ausgeforscht. Am 5. Dezember habe er sich bei den Verantwortlichen der Veranstaltung und beim Bürgermeister von Schladming entschuldigt, sagte Verteidiger Essl. Sein Mandant wolle zudem bei den nationalen Sommerspielen von Special Olympics 2018 in Vöcklabruck als ehrenamtlicher Heilmasseur tätig sein.

(SN)