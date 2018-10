Salzburger Wirt finanziert Umzug mit Crowdfunding

Bald wird das Divinotinto neu eröffnet. Den Umzug finanziert der Wirt mit Crowdfunding. Von diesem Modell profitieren auch schon große Firmen.

Beim Verlegen der Böden hat sich eben herausgestellt, dass die Nähe zur Salzach für Bewohner am Franz-Josefs-Kai ein dauerhaftes Problem darstellt. "Feucht ist es hier", sagt Mateo Ordoñez. Jetzt müssen noch rasch robustere Materialien gefunden werden. Erst dann kann es in etwa drei Wochen in seiner Bodega Divinotinto feuchtfröhlich zugehen. Die Tapas-Bar ist im ehemaligen Captain Morgan untergebracht. Ambitionen, dass er an diesem Ort als eine Art andalusischer Pirat weitermacht, hat er keine. Im Gegenteil: Um seinen Umzug finanziell auf sichere Beine zu stellen, musste er diplomatisch vorgehen. "Denn mein System", so Ordoñez, "soll allen Beteiligten helfen." Und das gelinge eben am besten mit Crowdfunding. Auf Deutsch heißt das Schwarm- oder Gruppenfinanzierung. Bei Ordoñez funktioniert das so: Weil er seit Jahrzehnten treue und zufriedene Stammgäste hat, bat er diese um eine Art Vertrauensvorschuss, indem er einzelne "Bausteine" anbot. Diese gewähren in Zukunft über den jeweiligen Betrag des "Bausteins" einen Rabatt von zehn Prozent sowie bis zu zwölf Flaschen Wein als Geschenk. Der Wert der "Bausteine" beginnt bei 275 Euro. Der höchste Betrag sind 1500 Euro. Und weil dem Weinliebhaber das Wort Crowdfunding zu kapitalistisch klingt, hat er es ganz einfach in Weinfunding umgetauft. "Es ist ja der suchende Gast, der die besten spanischen Weine in meiner Bodega findet", erklärt er - und macht dabei ein Gesicht, als ob er selbst eben das "Ei des Kolumbus" gefunden hätte.