Salzburger wollte Flug nach Hamburg buchen - dann fiel er auf eine perfide Betrugsmasche herein

Eigentlich wollte ein 43-Jähriger für seine Familie einen Flug nach Hamburg buchen. Internetbetrüger schlugen in zu - dieses Mal mithilfe einer "App-Betrugsmasche".

Die Schadenssumme ist im Vergleich zu anderen Betrugsvorfällen in jüngster Vergangenheit vergleichbar gering - die Masche der Internetbetrüger jedoch besonders perfide. 561 Euro verlor ein 43-Jähriger aus Salzburg in der vergangenen Woche.

Am 12.7 wollte der Mann einen Flug von Salzburg nach Hamburg buchen - für sich und seine Familie. Er tätigte die Buchung über eine bekannte Internetplattform und bezahlte online 255,49 Euro für diese.

Vermeintliche Mitarbeiterin des Kundenservice

Doch dann erhielt der Familienvater eine SMS in der er aufgefordert wurde, seine Buchung in einer App zu überprüfen. Der Mann gehorchte, lud sich die App aufs Handy und musste dann aufgrund der Mitteilungen dieser App feststellen, dass sein Flug storniert wurde. Daraufhin kontaktierte der 43-Jährige den Kundenservice der Buchungsplattform. Eine Frau am Telefon schickte ihm eine Nachricht auf sein Handy, die der Mann öffnete. Dadurch ermöglichte er der vermeintlichen Mitarbeiterin des Kundenservices den Zugang auf sein Mobiltelefon.

Die Dame lud daraufhin im Beisein des 43-Jährigen eine weitere App auf das Handy und betätigte mehrere Transaktionen vom Konto des Mannes. Nachdem die Frau jedoch zum dritten Mal eine Überweisung getätigt hatte, kam dem 43-Jährigen die Vorgehensweise suspekt vor - er beendete das Telefonat und brachte den Fall zur Anzeige.