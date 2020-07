Salzburger wollte Kekse: Kassierin mit Messer bedroht

Zuvor versuchte der 62-jährige Verdächtige noch, in eine Trafik einzubrechen.

Ein 62-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag im Salzburger Stadtteil Herrnau eine Kassierin mit dem Messer bedroht, weil er eine Kekspackung nicht bezahlen wollte. Nach der Tat flüchtete der Salzburger mit den Keksen in seine nahegelegene Wohnung. Er konnte widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden, berichtete die Polizei Salzburg.

Zuvor versuchte der Mann bereits in eine Trafik einzubrechen. Kurze Zeit später bedrohte er dann die 43-Jährige in einem nahegelegenen Supermarkt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Quelle: APA