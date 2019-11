Ein 63-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Salzburg versucht, mit einem Hammer in die Wohnung seiner Geschäftspartnerin einzudringen. Der Mann erschien betrunken vor ihrer Tür und schlug mit dem Werkzeug dagegen. Nachbarn riefen die Polizei, die ihn festnahm. Grund für den Ausraster war eine Gerichtsstrafe, für die die Frau verantwortlich sei, meinte er gegenüber den Beamten.

Quelle: SN, Apa