Salzburger wollte mit Schreckschusspistole Dispo-Rahmen erhöht wissen

Banken lehnten Erhöhung des Überziehungsrahmens ab. Polizei stellte Waffe bei Hausdurchsuchung sicher.

Zwei Mal versuchte ein 57-jähriger Salzburger am Mittwochnachmittag in zwei unterschiedlichen Bankfilialen in der Stadt Salzburg, den Überziehungsrahmen seines Bankkontos zu erhöhen. Weil ihm das nicht gewährt wurde, präsentierte er eine Schreckschusspistole in seiner Hosentasche. Er wurde in beiden Filialen abgewiesen und aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an. Bei einer Hausdurchsuchung wurde die Schreckschusspistole sichergestellt. Der Salzburger wird wegen Nötigung angezeigt.

Quelle: SN