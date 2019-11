Salzburger wollte Nazi-Fotos verkaufen: Freispruch

Ein 52-jährige Salzburger ist am Mittwoch zu Mittag von dem Schwurgericht in Salzburg vom Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung einstimmig freigesprochen worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Laut Anklage wollte der Mann Nazi-Fotos und eine Hitler-Postkarte auf eBay verkaufen, zudem wurden in seinem Keller einschlägige Bücher sichergestellt. Er bekannte sich nicht schuldig.

SN/APA (EXPA/ERICH SPIESS) Gerichtsakten Prozess Strafgesetzbuch