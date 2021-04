Salzburger wollte neuen Pkw ohne Führerschein "ausprobieren"

Die Bauphase für die neue dm-Zentrale in Wals-Himmelreich wurde offiziell eingeläutet. Bereits im Herbst 2022 sollen die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übersiedeln. In die Planungen wurden auch die …

Chronik

Nach einem Raubüberfall in einem Apartmenthaus in Wals-Siezenheim (Flachgau) in der Nacht auf Samstag sind vier der vermutlich sechs Täter gefasst worden. Sie gingen der deutschen Polizei bei einer Kontrolle …