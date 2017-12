Für Weltmeisterin Alisa Buchinger ist Karate mehr als ein Wettkampfsport und sie engagiert sich in österreichischen Schulen sowie in Indien, um Kindern in Kursen das Selbstvertrauen zu stärken. Für die 25-…

Chronik

Nach einer tödlichen Messerattacke am späten Donnerstagabend in einem Flüchtlingsquartier in Mittersill im Pinzgau ist über den Angreifer, einen 37-jährigen Iraker, am Samstag die Untersuchungshaft verhängt …