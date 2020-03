Salzburger Zahnärzte halten die Notversorgung aufrecht

Akutpatienten werden in echten Notfällen behandelt - täglich von 8 bis 12 Uhr. Das oberste Gebot ist die Sicherheit: Das Land hat Schutzmasken und Schutzbrillen zur Verfügung gestellt. Die Patienten werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen.

Der Verein der niedergelassenen Zahnärzte in Salzburg hält für Patientinnen und Patienten aus dem Bundesland Salzburg eine Notversorgung im Notdienstzentrum in der Glockengasse in der Stadt Salzburg aufrecht. In echten Notfällen können dort täglich von 8 bis 12 Uhr Akutpatienten behandelt werden - mit den nötigen Schutzmaßnahmen. Keine Behandlung erfolgt bei: Anzeichen einer Erkältung (Atemnot, Husten, Fieber, Halsschmerzen), Besuch im Gebiet der Corona-Ausbreitungen in den vergangenen zwei Wochen sowie Kontakt zu Corona-Patienten. Alle Patientinnen und Patienten werden gebeten, vor Ort einen Fragebogen auszufüllen.

"Ohne Schutzausrüstung ist die Behandlung nicht mehr zu verantworten"

Martin Hönlinger, Obmann des Vereins der niedergelassenen Zahnärzte und Präsident der Landeszahnärztekammer Salzburg: "Ohne adäquate Schutzausrüstung ist die zahnärztliche Behandlung auf Grund des hohen Ansteckungsrisikos sowohl für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten als auch für die Assistentinnen, Ärztinnen und Ärzte nicht mehr zu verantworten." Deshalb haben die Verantwortlichen des Vereins der niedergelassenen Zahnärzte in Zusammenarbeit mit der Landeszahnärztekammer alle Maßnahmen gesetzt, um das Notdienstzentrum aufzurüsten.

Es wurde eine Behandlungsmöglichkeit für absolute Notfälle geschaffen

Walter Keidel, Geschäftsführer des Notdienstzentrums: "Wir haben damit binnen weniger Tage eine Behandlungsmöglichkeit für absolute Notfälle geschaffen. Wir danken dem Land Salzburg und dem Einsatzstab, dass sie uns Schutzmasken und Schutzbrillen zur Verfügung stellen und das Notdienstzentrum unterstützen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen und deren Assistentinnen, die in schwierigen Zeiten diesen Notdienst durchführen." Mit den nun zur Verfügung stehenden Ressourcen könne eine Notversorgung gewährleistet werden - zumindest für die nächsten zwei bis drei Wochen.

Quelle: SN