Salzburger Zöllner entdeckten 37 Kilogramm Marihuana in einem Möbeltransporter

Der 35-jährige Lenker will von den Drogenpaketen zwischen den Einrichtungsgegenständen nichts gewusst haben.

Die Salzburger Zollstelle hat am Mittwoch einen größeren Drogenfund gemeldet. Die Beamten kontrollierten auf der Autobahnraststätte Bergheim-Kasern kürzlich einen 35-jährigen Lenker aus Serbien, der mit einem Kastenwagen unterwegs war. Der Mann gab laut einer Aussendung des Finanzministeriums an, für einen serbischen Frächter unterwegs gewesen zu sein. In dessen Auftrag habe er in Ungarn Einrichtungsgegenstände - laut den Behörden "einen sehr abgenutzten Schrank, einen gebrauchten Kühlschrank und einen ebenfalls in die Jahre gekommenen Sessel" - abgeholt, um sie zu einer Privatperson nach Deutschland zu liefern. Die Kartons habe ein Kollege in den Transporter geladen.

Drogen beschlagnahmt, Lenker festgenommen

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Zöllner dann sechs Kartons, in denen sich 36 Pakete mit Marihuana befanden. In Summe seien zwischen den Möbelstücken mehr als 37 Kilogramm des Suchtgifts transportiert worden - von den Drogen will der Fahrer nichts gewusst haben, teilte das Finanzministerium mit. Die Zöllner beschlagnahmten das Marihuana und übergaben es dem Salzburger Landeskriminalamt. Der Serbe wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.