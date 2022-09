Salzburgerin benötigt dringend Stammzellenspende

Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Florentina Rinnerthaler verbringt den Großteil ihres Lebens im Krankenhaus. Sie leidet an Leukämie und wartet auf eine passende Stammzellenspende.

Jammern bringt nichts. Das ist die positive Lebenseinstellung von Florentina Rinnerthaler. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass die 54-jährige Salzburgerin nun schon seit 2014 an schweren Krankheiten leidet. Erst war es Unterleibskrebs, der operiert und mit Bestrahlungen und Chemotherapien bekämpft wurde. 2016 ist der Krebs erneut ausgebrochen. Dem noch nicht genug, erhielt sie Ende April 2022 eine weitere Diagnose: Leukämie.

"Erst war ich geschockt, dann sagte ich mir selber: Ich hab' schon so vieles hinter mich gebracht, ich schaffe das auch. Gott sei Dank liegst du nicht im Krankenhaus, bist beweglich." Florentina Rinnerthaler stammt aus Konstanza am Schwarzen Meer in Rumänien, seit 1995 lebt sie in Salzburg, verheiratet ist sie seit 2013.

Das halbe Leben verbringt sie im Krankenhaus

Der Tagesablauf der Kellnerin - sie war sieben Jahre im Café Tomaselli tätig - ist nun geprägt von Krankenhaus-Aufenthalten. Durch die Krankheit ist sie oft leicht außer Atem, hat üble Gelenksschmerzen an den Beinen und Händen. "Bei unerträglichen Schmerzen bekomme ich eine höhere Cortisondosis." Fast täglich ist sie in der 3. Medizin der Landeskrankenanstalten in der Hämatologie-Ambulanz. Hier wird erst Blut abgenommen, dann heißt es, auf die Befunde zu warten. Mit der Blutkonserve, die sie erhält, dauert ihr Aufenthalt im Spital oft bis zu drei Stunden, kann aber auch bis zu sieben Stunden sein. "Wenn die Krebszellen sich wieder vermehrt haben, brauche ich auch Spritzen, dann bin ich jeden Tag im Krankenhaus, sagt sie. "Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben bei Oberarzt Norbert Stute und seinem Team. Alle kümmern sich sehr lieb um die Patienten."

Frisches Blut nimmt ihr die Schmerzen

Nach dem Erhalt von Blutkonserven "geht es mir so gut, als wäre ich gar nicht krank. Das hält so lange an, bis ich wieder nach einem Liter lechze, wie einst Dracula", sagt und schreibt sie in ihrer bei story.one erschienenen Geschichte. Sie ist übrigens auch Autorin des Büchleins "Schräge G'schichten aus Salzburg". Genau an dem Tag, als sie die schlimme Diagnose erhielt, ist das Buch erschienen. "Freud und Leid liegen halt oft zusammen." Apropos Freude: Eine hundertprozentige Heilung gibt es nur mit einer Stammzellen- oder Knochenmarkspende. "Durch meine Vorerkrankung muss die Spende exakt passen. Dann ist die Heilungschance groß."

Suche auf der ganzen Welt nach einer passenden Spende

Das gleicht der Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen, die nun per Datenbank weltweit gesucht werden. 30 Millionen potenzielle Lebensretter, davon zwei Millionen in Deutschland, haben sich registrieren lassen. "Die Chance, dass sich darunter eine hundertprozentig passende Spenderin oder ein entsprechender Spender für mich findet, liegt bei etwa 80 Prozent, sagte mir der Transplantationsspezialist in der Innsbrucker Uniklinik."

So ist es für die Salzburgerin wie für alle anderen an Leukämie erkrankten Personen ganz wichtig, dass sich Menschen bis zu einem Alter von 35 Jahren für eine solche Spende registrieren lassen. Aufgrund der großen Anzahl von Spendewilligen in aller Welt wurden damit schon zigtausend Menschenleben gerettet. Ohne Transplantation hat Florentina Rinnerhaler nur noch ein Jahr zu leben. "Ich träume, dass ich gesund werde und ich verliere die Hoffnung nicht."